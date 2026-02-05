T.C. DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Dereli ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, ada, parsel, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Dereli Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 2026/9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 Esas sayılı dosyaların 17/06/2026 günü saat 09:00'dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.Maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur.30/01/2026

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER

1-2026/9 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 427 ada 36 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 3,97 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 85,87 m2 lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Ali ARDA, Hasan ARDA, Hasibe ARDA, Nedim ARDA olduğu,

2-2026/10 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 427 ada 14 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 172,22 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet ÇAKIR mirasçıları olduğu,

3-2026/11 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 427 ada 15 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 11,58 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Nuri YILDIZ mirasçıları olduğu,

4-2026/12 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 424 ada 13 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 1,30 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 241,95 m2 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Veli YILDIZ olduğu,

5-2026/13 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 424 ada 2 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 157,13 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Adile KIRLAK, Ercan TEPE, Galip TEPE, Gülay BAY, Kezban ÖZKAN, Mevlüt TEPE, Raziye KIRLAK, Semray TEPE, Ahmet TEPE mirasçıları, Hatuncuk TEPE mirasçıları, Fatma KARAKAYA mirasçıları, Mustafa TEPE mirasçıları olduğu,

6-2026/14 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 424 ada 4 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 281,44 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Çakır TEPE, İzzet TEPE, Medine TEPE, Salim TEPE, Selime MUTLU, Sinan TEPE, Ümit TEPE, Yeşim TEPE, Zeynep TEPE olduğu,

7-2026/15 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 424 ada 7 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 162,54 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Türkan MUSUL olduğu,

8-2026/16 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 424 ada 8 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 2,14 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 123,13 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Murat ARDA olduğu,

9-2026/17 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 447 ada 4 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 613,94 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Nazmi CİHANGİR olduğu,

10-2026/19 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 447 ada 5 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 548,16 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Güllü MUSUL, Muhterem MUSUL, Sadık MUSUL olduğu,

11-2026/20 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 447 ada 33 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 31,80 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Adil MUSUL olduğu,

12-2026/21 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 426 ada 2 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 0,36 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 170,71 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hasan ARDA olduğu,

13-2026/22 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Güzyurdu Mah., 415 ada 33 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 0,07 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 710,93 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Aziz ELİKESİK olduğu.