T.C. DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Temel Aslan vekili Av. Hüseyin Parlak tarafından açılan Tapu İptal ve Tescil davasında; Davalıların murisi Mustafa Tatar Dereli Noterliğince düzenlenen 20.06.1990 tarih ve yevmiye nolu Satış Vaadi Sözleşmesi ile tapuda adına kayıtlı Giresun İli, Dereli İlçesi, Dereli Mah.Sarıyar mevkiinde bulunan 575 parsel sayılı taşınmazdaki hissesini 4.000,00 TL bedelle satmaya vaat ettiği,satış vaadi sözleşmesinde satışın vaadinde bulunan muris Mustafa Tatar'ın 12.07.2012 tarihinde vefat ettiği, satış vaadi sözleşmesi uyarınca davalıları dava konusu taşınmazın tapuda ferağ işlemini yapmalarına icbar edilmesi, 82/84 hissesinin davalıların murisi üzerindeki tapusunun iptali ile müvekkili Temel Aslan adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ettiği, davalı İpek Akdeniz'in vefat etmiş olduğundan mirasçısı Hacer Tatar'ın davaya dahil edildiği anlaşılmakla, tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresi bulunamayan dahili davalı Hacer Tatar'a dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve duruşma günü davetiyesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

08/04/2026 günü saat 09:40'a bırakılan duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh veya arabuluculuk işlemleri için gerekli hazırlığınızı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz ve karşı tarafın duruşmada bulunarak davayı takip etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yine karşı tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği hususları işbu ilanın tebliği suretiyle (tebliğ tarihinin ilan tarihinden 7 gün sonra olması kararlaştırılmıştır) tarafınıza ihtar olunur.