T.C. DERİNKUYU İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Derinkuyu İlçe, BAŞ Mahalle/Köy, KIZILVİRAN Mevkii, 214 Ada, 20 Parsel, TARLA Nolu Bağı ...

Adresi : Nevşehir Derinkuyu Baş Mahallesi Derinkuyu / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 6.296,00 m2

Arsa Payı : 1/6

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 83.946,67 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 10:11

25/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.