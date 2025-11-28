Resmi İlanlar
T.C. DERİNKUYU İCRA DAİRESİ
2025/22 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Derinkuyu İlçe, BAŞ Mahalle/Köy, KIZILVİRAN Mevkii, 214 Ada, 20 Parsel, TARLA Nolu Bağı ...
Adresi : Nevşehir Derinkuyu Baş Mahallesi Derinkuyu / NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 6.296,00 m2
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 83.946,67 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 10:11
25/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.