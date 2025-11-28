Resmi İlanlar

T.C. DERİNKUYU İCRA DAİRESİ

29-11-2025 00.00

2025/22 TLMT.

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Derinkuyu İlçe, BAŞ Mahalle/Köy, KIZILVİRAN Mevkii, 214 Ada, 20 Parsel, TARLA Nolu Bağı ...

Adresi : Nevşehir Derinkuyu Baş Mahallesi Derinkuyu / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 6.296,00 m2

Arsa Payı : 1/6

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 83.946,67 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

 

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:11

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 10:11

 

 

25/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02345166