T.C. DEVELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: BİRSEL TATLI,İ*** Ş*** -D****Kızı ,3*/0*/19**,TC:20*********

Davacı HYT Enerji Elektrik Üretim ve Pazarlama Limited Şirketi tarafından açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında; Davaya konu Kayseri İli, Develi İlçesi, Güneyaşağı Mahallesi Çobanoğlu Mevki 448 Ada 237 ve 238 Parsel sayılı taşınmaz lehine geçit hakkı tesisine ve tapu siciline tescil edilmesine karar verilmesi talep edildiği bu sebeple “ HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ” geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.