Resmi İlanlar

T.C. DEVREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

06-03-2026 00.00

T.C. DEVREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2026/403 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve yol olarak terkinine ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince;

Zonguldak İli Devrek İlçesi sınıları dahilinde buluna aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 03/02/2026

 

ESAS NO : 2026/403

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 70 Parsel

İRTİFAK ALANI : 3189,5

MALİKİN ADI VE SOYADI : İzzet Cıvak, İsmail Cıvakoğlu, Mehmduh Cıvak, Adem Cıvak, Durmuş Cıvak, Raşit Cıvak, Hanife Cıvak

 

ESAS NO : 2026/404

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 166 ada

PARSEL NO : 39 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1283,40 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Çömez

 

ESAS NO : 2026/405

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 106 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1066,2 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Kadem, Hatice Kiremitci

 

ESAS NO : 2026/406

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 159 ada

PARSEL NO : 17 Parsel

İRTİFAK ALANI : 153,30 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Siyami Yılmaz, İzzet Yılmaz, Habibe Yılmaz, Hasan Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Durmuş Yılmaz, Yaşar Yılmaz, Satiye Özgüler, Satılmış Yılmaz, Yaşar Yılmaz, Seher Yılmaz

 

ESAS NO : 2026/407

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 169 ada

PARSEL NO : 1 Parsel

İRTİFAK ALANI : 66,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Eğerci Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği

 

ESAS NO : 2026/408

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 162 ada

PARSEL NO : 4 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1971 m²

İSTİMLAK ALANI : 11,73 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Tor

 

ESAS NO : 2026/409

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 159 ada

PARSEL NO : 19 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1015,7 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kerim Kapucu, Şakir Kapucu

 

ESAS NO : 2026/410

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 159 ada

PARSEL NO : 21 Parsel

İRTİFAK ALANI : 5,1 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdulbaki Baduroğlu, Aynur Demirci, Aysel Budak Aysel Kapucuoğlu, Aysel Kilcioğlu , Birnaz Acıman, Birşen Akmeşe, Cemile Gerim, Döndü Akyüz, Emine Gerim, Emine Kilcioğlu, Eşref Delibaş, Etem Benli, Fatih Baduroğlu, Fatma Cıvak, Fatma Horuz, Fatma Kapucu, Fethiye Baduroğlu, Gülay Kilcioğlu Usta, Gülbahar Acıman, Gülşen Karagülle, Gülümser Çıvak, Hanife Kilcioğlu, Hasan Benli, İbrahim Kilcioğlu, Kezban Kilcioğlu, Lütfi Kilcioğlu, Murat Kul, Mustafa Benli, Nazife Benli, Neşe Kilcioğlu, Rafet Baduroğlu, Rami Kilcioğlu, Safider Yılmaz, Sevim Yılmaz, Şahver Çıvak, Şerife Kahveci, Şerife Kilcioğlu, Tahir Kilcioğlu, Tuncay Kilcioğlu, Turhan Çulha, Yıldıray Kilcioğlu, Yılmaz Delibaş, Yusuf Benli, Yüksel Delibaş, Yüksel Kilcioğlu, Zehra Baduroğlu, Ahmet Usta, Ayşe Porsuk, Fatma Delibaş, Güllü Gezer, Hakkı Gerim, Hanife Alakazlı, Hasan Benli, Hasan Gerim, Hasan Hüseyin Gerim, Hatice Horuz, İbrahim Porsuk, İbrahim Usta, Kadir Benli, Kamile Kahveci, Nazmiye Kilcioğlu, Satiye Benli, Satiye Çıvak, Sefer Benli

 

ESAS NO : 2026/411

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 160 ada

PARSEL NO : 12 Parsel

İRTİFAK ALANI : 4.168,2 m²

İSTİMLAK ALANI : 14,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet usta, İbrahim (ibrahim oğlu), Osman Kayacık

 

ESAS NO : 2026/412

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 152 ada

PARSEL NO : 7 Parsel

İRTİFAK ALANI : 238,7 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim (İbrahim oğlu)

 

ESAS NO : 2026/413

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 152 ada

PARSEL NO : 11 Parsel

İRTİFAK ALANI : 776,4 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Salih Kapucu

 

ESAS NO : 2026/414

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 152 ada

PARSEL NO : 12 Parsel

İRTİFAK ALANI : 82,7 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüsnü Kapucu, Akif Kapucu

 

ESAS NO : 2026/415

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 152 ada

PARSEL NO : 34 Parsel

İRTİFAK ALANI : 393,3 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kerim Kapucu

 

ESAS NO : 2026/416

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 152 ada

PARSEL NO : 36 Parsel

İRTİFAK ALANI : 34,6 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Usta

 

ESAS NO : 2026/417

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 152 ada

PARSEL NO : 90 Parsel

İRTİFAK ALANI : 244,2 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Yağcı, İsmail Yağcı

 

ESAS NO : 2026/418

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 69 Parsel

İRTİFAK ALANI : 86,7 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Arif Kapucu, Hüsnü Kapucu, İzzet Kapucu, Kamil Kapucu, Salih Kapucu

 

ESAS NO : 2026/419

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 49 Parsel

İRTİFAK ALANI : 2012 m²

İSTİMLAK ALANI : 24,21 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :

 

ESAS NO : 2026/420

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 46 Parsel

İRTİFAK ALANI : 459,9 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Çulha, Mahmut Çulha, Fatime Kadam, Güldane Kayacık, Mustafa Kiremitci, Aydıner Bölükcü, Satiye Ertürk, Fatime Kiremitci, Muhammet Şükrü Kiremitci, Şükran Kadam, Şükriye Kurtul, Hikmet Kiremitci

 

ESAS NO : 2026/421

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 ada

PARSEL NO : 38 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1009,6 m²

İSTİMLAK ALANI : 12,51 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Çakır, Hüseyin Çakır Ahmet Köroğlu

 

ESAS NO : 2026/422

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 118 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1256 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Osman Kiremitci, Kadir Kurtulcuk

 

ESAS NO : 2026/423

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 101 Parsel

İRTİFAK ALANI : 493,9 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hakkı Kurtul

 

ESAS NO : 2026/424

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 56 Parsel

İRTİFAK ALANI : 468 m²

İSTİMLAK ALANI : 15,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Porsuk,Hasan Porsuk, Mehmet Porsuk

 

ESAS NO : 2026/425

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 54 Parsel

İRTİFAK ALANI : 2057,6 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Şakir Kiremitci, Nazife Kiremitci,

 

ESAS NO : 2026/426

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 96 Parsel

İRTİFAK ALANI :434,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Alaz

 

ESAS NO : 2026/427

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 100 Parsel

İRTİFAK ALANI :459,3 m²

İSTİMLAK ALANI : 16,6 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Kayacık, Mahmut Çulha, Osman Kayacık, Güldane Kayacık, Hasan Kayacık, Nizam Kayacık, Fatime Kayacık, Muharrem Kaypak, Hatice Budak, Fatime Horuz

 

ESAS NO :2026/428

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 35 Parsel

İRTİFAK ALANI :1878,40 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Güllü Kayaoğlu,Emine Kayaoğlu, Adnan Oğuz, Aydur Usta, Aysel Kayacık, Ayten Karadere, Dursun Oğuz, Ekrem Oğuz, Enver Oğuz, Fatime Oğuz, Fatma Oğuz, Fikret Oğuz, Gülizar Alaz, Güllü Kaypak, Huriye Bölükcü, İsa Oğuz, Neriman Keser, Nuray Çıvak, Önder Oğuz,Ramazan Oğuz, Recep Oğuz, Sabahattin Oğuz, Turgut Oğuz, Yaşar Oğuz,

 

ESAS NO : 2026/429

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 38 Parsel

İRTİFAK ALANI :2503,2 m²

İSTİMLAK ALANI : 21,25 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Enver Günay, Esat Kuyru, Fatime Dilek Emen, Feryal Buruş, Hatice Budak, İzzet Kaypak, Makbule Kaypak, Mustafa Kaypak, Nevzat Günay, Nuriye Serpil Yavuzdoğan, Özlem Günaydın,Ruhi Kuyru, Satılmış Sarıkaya, Şerife Buruş,Şükran Alaçam, Şükran Usta, Ali Osman Kaypak, Arife Badur, Bahriye Buruş, Döndüü Erçıktı, Fatime Alaçam, Fatime Kayoğlu, Fatimek Kaypak, Hanife Kul, Hasan Budak,Hatice Yağcı, Hava Kapucu, İbrahim Kapucu, İsmail Kaypak, Mehmet Buruş , Mhemet Kaypak, Mevlit Kuyru, Muharrem Kaypak, Muharrem Kuyrui Naciye Kadam, Nazmiye Sarıkaya, Nizamettin Kaypak, Rıfat Kaypak, Sadık Budak, Seher Kaypak, Şaban Budak, Şerife Kuyru,Şerife Topal, Yakup Budak, Zehra Gökceoğlu, Zekiye Oğuz, Ziya Buruş,

 

ESAS NO : 2026/430

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 120 Parsel

İRTİFAK ALANI :331,6 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Şakir Kiremitci

 

ESAS NO : 2026/431

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 119 Parsel

İRTİFAK ALANI :688 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Muharrem Aydınalp

 

ESAS NO : 2026/432

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 67 Parsel

İRTİFAK ALANI :51,4 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kadir Kurtulcuk,Muharrem Aydınalp

 

ESAS NO : 2026/433

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 ada

PARSEL NO : 127 Parsel

İRTİFAK ALANI :66,6 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Kayacık, Mahmut Çulha, Osman Kayacık

 

ESAS NO : 2026/434

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 213 ada

PARSEL NO : 19 Parsel

İRTİFAK ALANI :743,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Asiye Güllüoğlu, Döndü Karabel, Duygu Delişmen, Ferdi Güllüoğlu,Ferhat Güllüoğlu, Nihat Güllüoğlu, Şükrüye Güllüoğlu, Ali Güllüoğlu, Fatime Sivri, Hanife Körük, Rüstem Güllüoğlu, Satiye Güllüoğlu,

 

ESAS NO : 2026/435

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 233 ada

PARSEL NO : 16 Parsel

İRTİFAK ALANI :34,3 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Eren Özkök

 

ESAS NO : 2026/436

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 280 ada

PARSEL NO : 2 Parsel

İRTİFAK ALANI :57,6 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Sakalsız,Ali Sakalsız

 

ESAS NO : 2026/437

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 280 ada

PARSEL NO : 4 Parsel

İRTİFAK ALANI :852,4 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Münciye Uzunoğlu, Şaziye Özdemir, Tenzile Sivri, Emine Karakaraman

 

ESAS NO : 2026/438

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 281 ada

PARSEL NO : 7 Parsel

İRTİFAK ALANI :6,4 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hüseyin Körük , Ali Körük, Hacer Körük, Selahattin Karayanık,Osman Karayanık, Hava Çakırcı, Şakir Körük

 

ESAS NO : 2026/439

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 281 ada

PARSEL NO : 5 Parsel

İRTİFAK ALANI : 30 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hüseyin Körük , Ali Körük, Hacer Özkök, Selahattin Karayanık, Osman Karayanık, Hava Çakırcı, Şakir Körük

 

ESAS NO : 2026/440

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 281 ada

PARSEL NO : 3 Parsel

İRTİFAK ALANI :20,7 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ali Körük, Şakir Körük

 

ESAS NO : 2026/441

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 282 ada

PARSEL NO : 1 Parsel

İRTİFAK ALANI :176,4 m²

İSTİMLAK ALANI : 20,3 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Sakalsız, Ali Sakalsız

#İlangovtr Basın no ILN02414592