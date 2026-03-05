T.C. DEVREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. DEVREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/403 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve yol olarak terkinine ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince;
Zonguldak İli Devrek İlçesi sınıları dahilinde buluna aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 03/02/2026
ESAS NO : 2026/403
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 70 Parsel
İRTİFAK ALANI : 3189,5
MALİKİN ADI VE SOYADI : İzzet Cıvak, İsmail Cıvakoğlu, Mehmduh Cıvak, Adem Cıvak, Durmuş Cıvak, Raşit Cıvak, Hanife Cıvak
ESAS NO : 2026/404
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 166 ada
PARSEL NO : 39 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1283,40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Çömez
ESAS NO : 2026/405
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 106 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1066,2 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Kadem, Hatice Kiremitci
ESAS NO : 2026/406
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 159 ada
PARSEL NO : 17 Parsel
İRTİFAK ALANI : 153,30 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Siyami Yılmaz, İzzet Yılmaz, Habibe Yılmaz, Hasan Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Durmuş Yılmaz, Yaşar Yılmaz, Satiye Özgüler, Satılmış Yılmaz, Yaşar Yılmaz, Seher Yılmaz
ESAS NO : 2026/407
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 169 ada
PARSEL NO : 1 Parsel
İRTİFAK ALANI : 66,5 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Eğerci Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
ESAS NO : 2026/408
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 162 ada
PARSEL NO : 4 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1971 m²
İSTİMLAK ALANI : 11,73 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Tor
ESAS NO : 2026/409
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 159 ada
PARSEL NO : 19 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1015,7 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kerim Kapucu, Şakir Kapucu
ESAS NO : 2026/410
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 159 ada
PARSEL NO : 21 Parsel
İRTİFAK ALANI : 5,1 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdulbaki Baduroğlu, Aynur Demirci, Aysel Budak Aysel Kapucuoğlu, Aysel Kilcioğlu , Birnaz Acıman, Birşen Akmeşe, Cemile Gerim, Döndü Akyüz, Emine Gerim, Emine Kilcioğlu, Eşref Delibaş, Etem Benli, Fatih Baduroğlu, Fatma Cıvak, Fatma Horuz, Fatma Kapucu, Fethiye Baduroğlu, Gülay Kilcioğlu Usta, Gülbahar Acıman, Gülşen Karagülle, Gülümser Çıvak, Hanife Kilcioğlu, Hasan Benli, İbrahim Kilcioğlu, Kezban Kilcioğlu, Lütfi Kilcioğlu, Murat Kul, Mustafa Benli, Nazife Benli, Neşe Kilcioğlu, Rafet Baduroğlu, Rami Kilcioğlu, Safider Yılmaz, Sevim Yılmaz, Şahver Çıvak, Şerife Kahveci, Şerife Kilcioğlu, Tahir Kilcioğlu, Tuncay Kilcioğlu, Turhan Çulha, Yıldıray Kilcioğlu, Yılmaz Delibaş, Yusuf Benli, Yüksel Delibaş, Yüksel Kilcioğlu, Zehra Baduroğlu, Ahmet Usta, Ayşe Porsuk, Fatma Delibaş, Güllü Gezer, Hakkı Gerim, Hanife Alakazlı, Hasan Benli, Hasan Gerim, Hasan Hüseyin Gerim, Hatice Horuz, İbrahim Porsuk, İbrahim Usta, Kadir Benli, Kamile Kahveci, Nazmiye Kilcioğlu, Satiye Benli, Satiye Çıvak, Sefer Benli
ESAS NO : 2026/411
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 160 ada
PARSEL NO : 12 Parsel
İRTİFAK ALANI : 4.168,2 m²
İSTİMLAK ALANI : 14,5 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet usta, İbrahim (ibrahim oğlu), Osman Kayacık
ESAS NO : 2026/412
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 152 ada
PARSEL NO : 7 Parsel
İRTİFAK ALANI : 238,7 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim (İbrahim oğlu)
ESAS NO : 2026/413
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 152 ada
PARSEL NO : 11 Parsel
İRTİFAK ALANI : 776,4 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Salih Kapucu
ESAS NO : 2026/414
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 152 ada
PARSEL NO : 12 Parsel
İRTİFAK ALANI : 82,7 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüsnü Kapucu, Akif Kapucu
ESAS NO : 2026/415
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 152 ada
PARSEL NO : 34 Parsel
İRTİFAK ALANI : 393,3 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kerim Kapucu
ESAS NO : 2026/416
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 152 ada
PARSEL NO : 36 Parsel
İRTİFAK ALANI : 34,6 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Usta
ESAS NO : 2026/417
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eğerci Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 152 ada
PARSEL NO : 90 Parsel
İRTİFAK ALANI : 244,2 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Yağcı, İsmail Yağcı
ESAS NO : 2026/418
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 69 Parsel
İRTİFAK ALANI : 86,7 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Arif Kapucu, Hüsnü Kapucu, İzzet Kapucu, Kamil Kapucu, Salih Kapucu
ESAS NO : 2026/419
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 49 Parsel
İRTİFAK ALANI : 2012 m²
İSTİMLAK ALANI : 24,21 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :
ESAS NO : 2026/420
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 46 Parsel
İRTİFAK ALANI : 459,9 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Çulha, Mahmut Çulha, Fatime Kadam, Güldane Kayacık, Mustafa Kiremitci, Aydıner Bölükcü, Satiye Ertürk, Fatime Kiremitci, Muhammet Şükrü Kiremitci, Şükran Kadam, Şükriye Kurtul, Hikmet Kiremitci
ESAS NO : 2026/421
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 38 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1009,6 m²
İSTİMLAK ALANI : 12,51 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Çakır, Hüseyin Çakır Ahmet Köroğlu
ESAS NO : 2026/422
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 118 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1256 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Osman Kiremitci, Kadir Kurtulcuk
ESAS NO : 2026/423
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 101 Parsel
İRTİFAK ALANI : 493,9 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hakkı Kurtul
ESAS NO : 2026/424
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 56 Parsel
İRTİFAK ALANI : 468 m²
İSTİMLAK ALANI : 15,54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Porsuk,Hasan Porsuk, Mehmet Porsuk
ESAS NO : 2026/425
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 54 Parsel
İRTİFAK ALANI : 2057,6 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Şakir Kiremitci, Nazife Kiremitci,
ESAS NO : 2026/426
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 96 Parsel
İRTİFAK ALANI :434,5 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Alaz
ESAS NO : 2026/427
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 100 Parsel
İRTİFAK ALANI :459,3 m²
İSTİMLAK ALANI : 16,6 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Kayacık, Mahmut Çulha, Osman Kayacık, Güldane Kayacık, Hasan Kayacık, Nizam Kayacık, Fatime Kayacık, Muharrem Kaypak, Hatice Budak, Fatime Horuz
ESAS NO :2026/428
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 35 Parsel
İRTİFAK ALANI :1878,40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Güllü Kayaoğlu,Emine Kayaoğlu, Adnan Oğuz, Aydur Usta, Aysel Kayacık, Ayten Karadere, Dursun Oğuz, Ekrem Oğuz, Enver Oğuz, Fatime Oğuz, Fatma Oğuz, Fikret Oğuz, Gülizar Alaz, Güllü Kaypak, Huriye Bölükcü, İsa Oğuz, Neriman Keser, Nuray Çıvak, Önder Oğuz,Ramazan Oğuz, Recep Oğuz, Sabahattin Oğuz, Turgut Oğuz, Yaşar Oğuz,
ESAS NO : 2026/429
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 38 Parsel
İRTİFAK ALANI :2503,2 m²
İSTİMLAK ALANI : 21,25 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Enver Günay, Esat Kuyru, Fatime Dilek Emen, Feryal Buruş, Hatice Budak, İzzet Kaypak, Makbule Kaypak, Mustafa Kaypak, Nevzat Günay, Nuriye Serpil Yavuzdoğan, Özlem Günaydın,Ruhi Kuyru, Satılmış Sarıkaya, Şerife Buruş,Şükran Alaçam, Şükran Usta, Ali Osman Kaypak, Arife Badur, Bahriye Buruş, Döndüü Erçıktı, Fatime Alaçam, Fatime Kayoğlu, Fatimek Kaypak, Hanife Kul, Hasan Budak,Hatice Yağcı, Hava Kapucu, İbrahim Kapucu, İsmail Kaypak, Mehmet Buruş , Mhemet Kaypak, Mevlit Kuyru, Muharrem Kaypak, Muharrem Kuyrui Naciye Kadam, Nazmiye Sarıkaya, Nizamettin Kaypak, Rıfat Kaypak, Sadık Budak, Seher Kaypak, Şaban Budak, Şerife Kuyru,Şerife Topal, Yakup Budak, Zehra Gökceoğlu, Zekiye Oğuz, Ziya Buruş,
ESAS NO : 2026/430
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 120 Parsel
İRTİFAK ALANI :331,6 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şakir Kiremitci
ESAS NO : 2026/431
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 119 Parsel
İRTİFAK ALANI :688 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Muharrem Aydınalp
ESAS NO : 2026/432
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 67 Parsel
İRTİFAK ALANI :51,4 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kadir Kurtulcuk,Muharrem Aydınalp
ESAS NO : 2026/433
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Purtuloğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 127 Parsel
İRTİFAK ALANI :66,6 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Kayacık, Mahmut Çulha, Osman Kayacık
ESAS NO : 2026/434
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 213 ada
PARSEL NO : 19 Parsel
İRTİFAK ALANI :743,5 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Asiye Güllüoğlu, Döndü Karabel, Duygu Delişmen, Ferdi Güllüoğlu,Ferhat Güllüoğlu, Nihat Güllüoğlu, Şükrüye Güllüoğlu, Ali Güllüoğlu, Fatime Sivri, Hanife Körük, Rüstem Güllüoğlu, Satiye Güllüoğlu,
ESAS NO : 2026/435
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 233 ada
PARSEL NO : 16 Parsel
İRTİFAK ALANI :34,3 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Eren Özkök
ESAS NO : 2026/436
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 280 ada
PARSEL NO : 2 Parsel
İRTİFAK ALANI :57,6 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Sakalsız,Ali Sakalsız
ESAS NO : 2026/437
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 280 ada
PARSEL NO : 4 Parsel
İRTİFAK ALANI :852,4 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Münciye Uzunoğlu, Şaziye Özdemir, Tenzile Sivri, Emine Karakaraman
ESAS NO : 2026/438
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 281 ada
PARSEL NO : 7 Parsel
İRTİFAK ALANI :6,4 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Hüseyin Körük , Ali Körük, Hacer Körük, Selahattin Karayanık,Osman Karayanık, Hava Çakırcı, Şakir Körük
ESAS NO : 2026/439
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 281 ada
PARSEL NO : 5 Parsel
İRTİFAK ALANI : 30 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Hüseyin Körük , Ali Körük, Hacer Özkök, Selahattin Karayanık, Osman Karayanık, Hava Çakırcı, Şakir Körük
ESAS NO : 2026/440
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 281 ada
PARSEL NO : 3 Parsel
İRTİFAK ALANI :20,7 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ali Körük, Şakir Körük
ESAS NO : 2026/441
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 282 ada
PARSEL NO : 1 Parsel
İRTİFAK ALANI :176,4 m²
İSTİMLAK ALANI : 20,3 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Sakalsız, Ali Sakalsız