T.C. DEVREK İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak İl, Devrek İlçe, İSMETPAŞA(DEVREK) Mahalle/Köy, Hışıroğlu ve Müstaki Mevkii, 242 Ada, 7 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm borçlu adına tam hissesi kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Değerleme konusu taşınmazın içinde yer aldığı ana taşınmaz 582,38 m2 yüzölçümlü arsa üzerine, betonarme yapı tarzında, ayrık nizam, 3B yapı grubunda, zemin + 4 normal katlı olarak inşa edilmiş 5 katlı yapıdır. Onaylı mimari projesine göre zemin katta, apartman girişi, elektrik odası, haberleşme odası ve 1 adet dükkan bulunmaktadır. Binanın 1.normal katında zemin katta yer alan dükkan eklentisi mevcut olup, diğer katların her birinde 2 şer adet mesken bulunmaktadır. Ana taşınmaz toplam 7 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina dış cephesi mantolama üzeri akrilik boyalıdır. Ortak kullanım alanlarında zeminler mermer kaplı, bina içi yan duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Girişi projesinde ve mahallinde zemin kat sağ yan güneybatı cephede yer alan binanın giriş kapısı ve merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada asansör mevcuttur. Yerinde yapılan incelemede ana gayrimenkulün konumunun vaziyet planına uygun olduğu görülmüştür.

Satışa konu 4.normal kat 6 nolu bağımsız bölüm 97 m2 brüt kullanım alanlı olup mesken vasfındadır. Binaya ön cepheden bakıldığında sağ kolda yer almaktadır. Bina girişinin ön kısmında konumludur. Onaylı mimari projesine göre, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc, koridor ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplı, mutfak ve koridor zeminleri seramik kaplı, yan duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı ve tavanları kartonpiyerlidir. Mutfak dolapları mdf mobilya olup, tezgahı mermerdir. Banyo-wc zeminleri ve yan duvarları seramik kaplı olup, banyoda duşakabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır. İç kapılar amerikan panel kapı, dış çerçeveler pvc doğrama ısıcamlı ve daire giriş kapısı çeliktir. Taşınmaz doğalgaz kombili ısıtma sistemine sahiptir. Taşınmazın çevre manzarası bulunmaktadır.

Adresi : İsmetpaşa Mahallesi Bostandüzü Caddesi No:2 Daire:6 Devrek / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 582,38 m2

Arsa Payı : 113/1001

İmar Durumu :İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı 242 ada 7 nolu parsel 04.09.2012 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam 5 kat, Taks:0,30, Kaks:1,50 yapılaşma şartlarına sahip ticaret+konut alanında yer almaktadır. Mevcut imar planına göre parselin yol terki bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:26

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak İl, Devrek İlçe, İSMETPAŞA(DEVREK) Mahalle/Köy, Hışıroğlu ve Müstaki Mevkii, 242 Ada, 7 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına tam hissesi kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Taşınmazın içinde yer aldığı ana taşınmaz 582,38 m2 yüzölçümlü arsa üzerine, betonarme yapı tarzında, ayrık nizam, 3B yapı grubunda, zemin + 4 normal katlı olarak inşa edilmiş 5 katlı yapıdır. Onaylı mimari projesine göre zemin katta, apartman girişi, elektrik odası, haberleşme odası ve 1 adet dükkan bulunmaktadır. Binanın 1.normal katında zemin katta yer alan dükkan eklentisi mevcut olup, diğer katların her birinde 2 şer adet mesken bulunmaktadır. Ana taşınmaz toplam 7 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina dış cephesi mantolama üzeri akrilik boyalıdır. Ortak kullanım alanlarında zeminler mermer kaplı, bina içi yan duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Girişi projesinde ve mahallinde zemin kat sağ yan güneybatı cephede yer alan binanın giriş kapısı ve merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada asansör mevcuttur. Yerinde yapılan incelemede ana gayrimenkulün konumunun vaziyet planına uygun olduğu görülmüştür.

Satışa konu 4.normal kat 7 nolu bağımsız bölüm 98 m2 brüt kullanım alanlı olup mesken vasfındadır. Binaya ön cepheden bakıldığında sol kolda yer almaktadır. Güneybatı yönde bulunan bina girişinin arka kısmında konumludur. Onaylı mimari projesine göre, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc, koridor ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplı, mutfak ve koridor zeminleri seramik kaplı, yan duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı ve tavanları kartonpiyerlidir. Mutfak dolapları mdf mobilya olup, tezgahı mermerdir. Banyo-wc zeminleri ve yan duvarları seramik kaplı olup, banyoda duşakabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır. İç kapılar Amerikan panel kapı, dış çerçeveler pvc doğrama ısıcamlı ve daire giriş kapısı çeliktir. Taşınmaz doğalgaz kombili ısıtma sistemine sahiptir. Taşınmazın çevre manzarası bulunmaktadır.

Adresi : İsmetpaşa Mahallesi Bostandüzü Caddesi No:2 Daire:7 Devrek / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 582,38 m2

Arsa Payı : 113/1001

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı 242 ada 7 nolu parsel 04.09.2012 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam 5 kat, Taks:0,30, Kaks:1,50 yapılaşma şartlarına sahip ticaret+konut alanında yer almaktadır. Mevcut imar planına göre parselin yol terki bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:57

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak İl, Devrek İlçe, ESKİ (DEVREK) Mahalle/Köy, 157 Ada, 3 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm borçlu adına tam hissesi kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Taşınmazın içinde yer aldığı ana taşınmaz 410,66 m2 yüzölçümlü arsa üzerine, betonarme yapı tarzında, ayrık nizam, 3B yapı grubunda, bodrum+ zemin+ 4 kat olarak bodrum kat olmak üzere 6 katlı inşa edilmiştir. Onaylı projeye göre ,bodrum katta 1 ve 2 nolu dükkanlar,2 adet garaj, zemin katta 3,4,5 nolu dükkanlar ve bina girişi, normal katların her birinde 2 şer mesken olmak üzere toplam 13 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dış cephe boyalı olup, çatı mevcuttur. Isıtma sistemi doğalgaz kombidir. Bina asansörsüzdür.

Satışa konu dükkan nitelikli taşımaz,apartman girişine göre sağ tarafta yer almaktadır. Onaylı mimari projeye göre tek hacimli olup,brüt 94 m2 alanlıdır.Taşınmazda tabanlar seramik duvarlar saten boya ile boyalıdır. Arka cephede tuvalet mevcuttur. Kapı ve pencere doğramaları alüminyum doğramadır. Taşınmazın ön tarafında yaklaşık 45m2 alanlı üstü sundurma çatı ile kapatılmış, yan cepheleri açık, oturma alanı yapılmıştır. Taşınmaz hali hazırda boş olup, daha önce cafe olarak kullanıldığı bilgisi alınmıştır.

Adresi : Eski Mahallesi Zonguldak Asfaltı Caddesi No:3C Devrek / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 410,66 m2

Arsa Payı : 11/96

İmar Durumu :İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı 157 ada 3 nolu parsel 04.09.2012 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı kapsamında, Bitişik Nizam 5 kat, Taks:1, Kaks: 5 yapılaşma şartlarına sahip ticaret+konut alanında yer almaktadır. Mevcut imar planına göre parselin yol terki bulunmamaktadır.

Kıymeti : 5.860.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:44

21/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.