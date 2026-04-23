T.C. DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar vekili Av.Şevket Getir 22.12.2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; Zonguldak İli Devrek İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 54 ada 207 parselde bulunan bahçeli ahşap iki ev ve odunluğu bölünmesi ve rızaen paylaşılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle dava konusu taşınmazın müvekkil ve davalılar arasında aynen taksimi, aksi takdirde satış suretiyle ortaklığın giderilmesini talep etmiştir.

Davacılar vekilinin dava dilekçesinde belirttiği dahili davalı Yasemin Nihal Türkmen'in gösterilen adrese tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

Durusma Günü: 14.10.2026 günü saat 09.05'te olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz, gelip davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz,henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız,başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız,tanık listelerini mahkemeye sunmanız,aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.