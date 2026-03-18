T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ SEYDİLER İLÇESİ

MEVKİİ : MERKEZ MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 950

PARSEL NO : 27

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.114,17 M²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN BAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/51 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.03.2026