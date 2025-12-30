T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: OĞUZHAN KATLI 10*****52

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 21/01/2026 günü saat: 09.35'de yapılacak olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde HMK' nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.