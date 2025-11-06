T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 19/12/2023 tarih ve 2023/3281 Esas sayıli İddianamesi ile sanıklar Abdulmajid ve Bibigul oğlu, 11/06/1981 doğumlu AZİZ SEDİGHİ ile Asadallah ve Golnar oğlu, 1981 doğumlu JAVAD GHOLAMI AMIN hakkında Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurdışına Çıkmasına İmkan Sağlama suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanıklar hakkında Mahkememizin 30/09/2025 tarih ve 2024/475 Esas 2025/633 Karar sayılı ilamı ile 4 yıl 6 ay hapis ve 25.000 TL adli para cezasına hükmedilmiş, sanıkların bilinen adreslerine gerekçeli karar tebliğ edilememiş, mernis adresleri de mevcut olmadığından ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.