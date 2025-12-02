T.C. DİDİM (YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayın Turgay KARHAN

T.C. Kimlik No: 131******76

Davacı GÜLSEREN KARHAN ile Davalı TURGAY KARHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı Gülseren KARHAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında adınıza düzenlenen ve tebliğe çıkarılan tüm tebligatlar iade olmuş ve başkaca adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/02/2026 günü saat: 12:20'da olup; HMK 147/2 maddesine göre; Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği ihtarı ilanen tebliğ olunur.