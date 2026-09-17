T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2026/192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Esas no
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
m2
|Daimi irtifak hakkı/ m2
|Geçici İrtifak Hakkı/ m2
|MALİK
|2026/192
|Aydın
|Didim
|Akköy
|150
|5
|6368,85
|858,90
|631,27
|Süleyman oğlu Hasan Herdemgil
|2026/193
|Aydın
|Didim
|Akköy
|152
|1
|21631,92
|971,02
|491,37
|1-Recep oğlu Ahmet Karadon
2-Hasan kızı Ayşe Biçim
3-Mehmet oğlu Bahriye Karadon
4-Hasan kızı Evin Ecir
5-Ali oğlu Hüseyin Evren
6-Ali oğlu Seyfi Evren
7-İbrahim kızı İffet Ayaydın
8-İbrahim oğlu Mehmet Karadon
9-Ahmet kızı Zeynep Hasırcı
10-Adnan oğlu Yasin Karadon
11-İbrahim oğlu Sulhi Karadon
12-İbrahim kızı Üslet Özer
13-Ali kızı Serahp Çınar
14-Şaban oğlu Tolgacan Karadon
15-Şaban kızı Selime Karadon Özaydın
16-Şaban kızı Münire Karadon
17-Nuri oğlu Mutlu Çalışkan
18-Nuri oğlu İbrahim Çalışkan
19-Nuri oğlu Recep Çalışkan
|2026/194
|Aydın
|Didim
|Yalıköy
|3091
|21
|12583,56
|299,68
|149,63
|Yusuf oğlu Tahir Alhan
|2026/195
|Aydın
|Didim
|Yalıköy
|3091
|20
|12583,57
|310,65
|155,32
|Yusuf oğlu Tahir Alhan
|2026/196
|Aydın
|Didim
|Yalıköy
|3091
|19
|12583,57
|316,23
|158,11
|Yusuf oğlu Tahir Alhan
|2026/197
|Aydın
|Didim
|Yalıköy
|3091
|11
|43140,01
|978,46
|489,13
|1-Hasan oğlu Hacı Bayram Tekdemir
2-Hasan oğlu Remzi Tekdemir
3-Hasan oğlu Mehmet Tekdemir
4-Hasan oğlu Fikret Tekdemi
|2026/198
|Aydın
|Didim
|Akköy
|145
|276
|65436,51
|55,07
|79,28
|1-Hasan oğlu Serdal Dulundu
2-Ali Kızı Halide Şica
3-Ali kızı Kıymet Bütün
4-Basri oğlu Murat Söylemez
5-Ali oğlu Süleyman Dulundu
6-Hasan oğlu Rafet Dulundu
7-Basri oğlu İlker Söylemez
8-Ali kızı Halide Dulundu
9-Hüseyin kızı Sevinç Hasan
10-Hüseyin oğlu Sebahattin Dulundu
11-Süleyman oğlu Saliha Dulundu
12-Ali oğlu Hasan Dulundu
|2026/199
|Aydın
|Didim
|Akyeniköy
|2038
|33
|44806,99
|1775,10
|886,79
|1-Nasuh oğlu Hüseyin Eroğlu
2-Nasuh oğlu Osman Erdoğlu
3-Nasuh kızı Hatice Baki
|2026/200
|Aydın
|Didim
|Akyeniköy
|2035
|1
|16856,33
|68,92
|82,43
|Şükrü kızı Emine Tuna
|2026/201
|Aydın
|Didim
|Akyeniköy
|2035
|8
|3749,64
|164,63
|82,70
|1-Hasan oğlu Rahim Sonat
2-Hasan kızı Hatice Erdinç
3-Hasan kızı Fatma Dereli
|2026/202
|Aydın
|Didim
|Akyeniköy
|2035
|9
|3749,64
|487,64
|240,75
|1-Hasan oğlu Rahim Sonat
2-Hasan kızı Hatice Erdinç
3-Hasan kızı Fatma Dereli
Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Tespit Edilecek Kamulaştırma Bedelinin Yatırılacağı Banka: T.C. Vakıfbank Didim Şubesi
Davaya konu mahkememizin 2026/192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202 Esas sayılı dosyalarında yukarıdaki tabloda bildirilen taşınmazların, Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 11714-3 sayılı Lüzum Kararı gereğince ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2025 tarih ve 0270 sayılı Olur'u ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur.