T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas no İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü

m2 Daimi irtifak hakkı/ m2 Geçici İrtifak Hakkı/ m2 MALİK 2026/192 Aydın Didim Akköy 150 5 6368,85 858,90 631,27 Süleyman oğlu Hasan Herdemgil 2026/193 Aydın Didim Akköy 152 1 21631,92 971,02 491,37 1-Recep oğlu Ahmet Karadon

2-Hasan kızı Ayşe Biçim

3-Mehmet oğlu Bahriye Karadon

4-Hasan kızı Evin Ecir

5-Ali oğlu Hüseyin Evren

6-Ali oğlu Seyfi Evren

7-İbrahim kızı İffet Ayaydın

8-İbrahim oğlu Mehmet Karadon

9-Ahmet kızı Zeynep Hasırcı

10-Adnan oğlu Yasin Karadon

11-İbrahim oğlu Sulhi Karadon

12-İbrahim kızı Üslet Özer

13-Ali kızı Serahp Çınar

14-Şaban oğlu Tolgacan Karadon

15-Şaban kızı Selime Karadon Özaydın

16-Şaban kızı Münire Karadon

17-Nuri oğlu Mutlu Çalışkan

18-Nuri oğlu İbrahim Çalışkan

19-Nuri oğlu Recep Çalışkan 2026/194 Aydın Didim Yalıköy 3091 21 12583,56 299,68 149,63 Yusuf oğlu Tahir Alhan 2026/195 Aydın Didim Yalıköy 3091 20 12583,57 310,65 155,32 Yusuf oğlu Tahir Alhan 2026/196 Aydın Didim Yalıköy 3091 19 12583,57 316,23 158,11 Yusuf oğlu Tahir Alhan 2026/197 Aydın Didim Yalıköy 3091 11 43140,01 978,46 489,13 1-Hasan oğlu Hacı Bayram Tekdemir

2-Hasan oğlu Remzi Tekdemir

3-Hasan oğlu Mehmet Tekdemir

4-Hasan oğlu Fikret Tekdemi 2026/198 Aydın Didim Akköy 145 276 65436,51 55,07 79,28 1-Hasan oğlu Serdal Dulundu

2-Ali Kızı Halide Şica

3-Ali kızı Kıymet Bütün

4-Basri oğlu Murat Söylemez

5-Ali oğlu Süleyman Dulundu

6-Hasan oğlu Rafet Dulundu

7-Basri oğlu İlker Söylemez

8-Ali kızı Halide Dulundu

9-Hüseyin kızı Sevinç Hasan

10-Hüseyin oğlu Sebahattin Dulundu

11-Süleyman oğlu Saliha Dulundu

12-Ali oğlu Hasan Dulundu 2026/199 Aydın Didim Akyeniköy 2038 33 44806,99 1775,10 886,79 1-Nasuh oğlu Hüseyin Eroğlu

2-Nasuh oğlu Osman Erdoğlu

3-Nasuh kızı Hatice Baki 2026/200 Aydın Didim Akyeniköy 2035 1 16856,33 68,92 82,43 Şükrü kızı Emine Tuna 2026/201 Aydın Didim Akyeniköy 2035 8 3749,64 164,63 82,70 1-Hasan oğlu Rahim Sonat

2-Hasan kızı Hatice Erdinç

3-Hasan kızı Fatma Dereli 2026/202 Aydın Didim Akyeniköy 2035 9 3749,64 487,64 240,75 1-Hasan oğlu Rahim Sonat

2-Hasan kızı Hatice Erdinç

3-Hasan kızı Fatma Dereli

Kamulaştırmayı Yapan İdare: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Tespit Edilecek Kamulaştırma Bedelinin Yatırılacağı Banka: T.C. Vakıfbank Didim Şubesi

Davaya konu mahkememizin 2026/192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202 Esas sayılı dosyalarında yukarıdaki tabloda bildirilen taşınmazların, Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 11714-3 sayılı Lüzum Kararı gereğince ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2025 tarih ve 0270 sayılı Olur'u ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur.