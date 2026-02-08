T.C. DİDİM(YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: FAYE MARİA GOODE

Davacı Murat Bulut tarafından tarafınıza boşanma davası açılmıştır. Yapılan tüm tebligatların neticesiz kalmasından dolayı 21/01/2026 ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanen tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.

Durusma Günü: 26/06/2026 günü saat: 10:50'de olup, "HMK 147/2 maddesine göre; Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği ihtar olunur." hususu ilanen tebliğ olunur.