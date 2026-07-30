T.C. DİKİLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK: NECATİ KAFA, Turgut ve Çilem oğlu, 05/07/1999 HAVRAN doğumlu, KIRKLARELİ, MERKEZ, Doğluca mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ebubekir Mah. 184. Sk. No: 3 İç Kapı No: 2 Havran/ BALIKESİR adresinde oturur. TC Kimlik No:10348812760

SUÇ: Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ: 27/06/2021

UYGULANAN KANUN MAD.: 5237 sayılı TCK 142/1-e, 143, 168/2, 62/1, 53/1 ve 2. Fıkraları

VERİLEN HÜKÜM: 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS

KARAR TARİHİ: 02/04/2026

Yukarıda kimliği yazılı sanığa bulunduğu ceza infaz kurumuna gerekçeli kararın tebliği için müzekkere yazılmış ve gelen yazı cevabı neticesinde "FİRAR" ettiği anlaşılmış olup, sanığın yokluğunda verilen mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilememiş olması nedeniyle ilgiliye ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31 Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazete ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 HAFTALIK süre içerisinde karara karşı mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasa yoluna başvurulmaması halinde 2 HAFTALIK süre sonunda kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 24.07.2026