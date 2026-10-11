T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı: Mehmet DEMİR, 101*****898 T.C. Kimlik numaralı, 25/03/1964, Divriği Doğumlu, Hasan ve Hatice oğlu,

Yukarıda ismi yazılı davalı Mehmet DEMİR'e tebligat yapılamadığı, adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; gerekçeli karar evrakının kişiye ilanen tebliğine karar verilmiş olup, yapılan yargılama sonunda;

Sivas ili, Divriği İlçesi, Purunsur Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 132 ada 14 parsel ve 119 ada 11 parsel sayılı taşınmazların varsa üzerinde bulunan tüm takyidat ve muhdesatlarla birlikte açık artırma yolu ile satılması suretiyle ortaklığın giderilmesine,

Taşınmazın satış bedelinden alınacak olan binde 11,38 oranındaki harcın taraflardan payları oranında tahsili ile hazineye irat kaydına,,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda kararın kendilerine tebliğinden iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabilecekleri bildirilerek verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı şeklinde karar verilmiş olup, iş bu ilan metni gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.