T.C. DİYARBAKIR 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davalı :MUHAMMED FURKAN PILĞIS

Davacı :ELİF MİZGİN DEMİR

1-Babalık hükmü yönünden açılan davanın KABULÜ İLE; Diyarbakır ili, Sur ilçesi nüfusa kayıtlı 26254604122 T.C. Kimlik numaralı MUHAMMED FURKAN PILĞIS'ın; Mardin ili, Mazıdağı ilçesi nüfusa kayıtlı 26206608314 T.C. Kimlik numaralı MUHAMMED HAKTAN DEMİR ile aynı yer nufüsa kayıtlı, 40027149894 T.C. Kimlik numaralı YUNUS EMRE DEMİR'in BABASI OLDUĞUNUN TESPİTİNE ve aralarında SOYBAĞININ KURULMASINA,

2-İştirak nafakası talebi yönünden açılan davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İLE; Müşterek çocuklar Muhammed Haktan DEMİR ile Yunus Emre DEMİR yararına, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık ayrı ayrı 4.000,00'er TL, iştirak nafakasının davalı babadan alınarak, davacı anneye verilmesine, hükmedilen nafakaların kararın kesinleşmesini müteakip her yıl ÜFE oranında artırılmasına, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Yukarıda yazılı hüküm özeti, gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.