T.C. DİYARBAKIR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI : HALİME ATABEK

İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK

DAVALILAR : KAMİL BÜKÜM - 342*****766 CUMA ve AYŞE oğlu/kızı, 24/03/1985 dogumlu,

Mahkememizce belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız UYAP sorgulamasında görünen yurt dışı adresine çıkartılan tebligatında iade döndüğü gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 122 maddesi gereğince , iki hafta içerisinde HMK'nın 129. maddesinde belirtilen hususları karşılayacak şekilde davaya cevap verebileceğiniz cevap dilekçesinde delillerinizi bildirmeniz, hangi vakıanın, hangi delil ile ispatlanacağını açıkça belirtmeniz, elinizde mevcut delilleri dilekçenize eklemeniz, getirilmesi gerekenlerin bulunduğu adresi belirtmeniz ve getirilmesi gereken masrafları verilen sürede mahkeme veznesine yatırmanız gerektiği husus TEBLİĞ olunur. İlanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde HMK'nın 317/2 ve 318. maddesinde belirtilen hususları karşılayacak şekilde davaya cevap vermeniz, cevap dilekçenizde belirttiğiniz delilleri tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde bildirmeniz gerektiği Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.10/12/2026