T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: MAHMUT FEHMİ İPEK

DAVALI : MUSTAFA İPEK - Talaytepe Mah. Talaytepe Kümeevleri D Tipi Cezaevi Sit. İdari Bina Blok No:57 Kayapınar / DİYARBAKIR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi talepli davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizin kapalı ceza evi olduğu ve adreste bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/11/2026 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, HMK'nın 317.maddesi gereğince iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarınızı ibraz etmediğıiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.