T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
03-12-2025 00.00
İ L A N
Sayı: 2025/902 Esas 08.10.2025
Konu: Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen METİN AKYÜZ'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.10.2025
GAİP
T.C. KİMLİK NO: 23290703994
ADI SOYADI: METİN AKYÜZ
BABA ADI: MEHMET
ANA ADI: HALİME
DOĞUM TARİHİ: 14/09/1973
DOĞUM YERİ: DİYARBAKIR
