Resmi İlanlar

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

03-12-2025 00.00

İ L A N

 

 

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

 

Sayı: 2025/902 Esas 08.10.2025

Konu: Gaiplik İlanı

 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen METİN AKYÜZ'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.10.2025

 

GAİP

T.C. KİMLİK NO: 23290703994

ADI SOYADI: METİN AKYÜZ

BABA ADI: MEHMET

ANA ADI: HALİME

DOĞUM TARİHİ: 14/09/1973

DOĞUM YERİ: DİYARBAKIR

#İlangovtr Basın no ILN02348345