Resmi ilanlar
T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
08.10.2025
Sayı : 2025/902 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen METİN AKYÜZ'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.10.2025
GAİP
T.C. KİMLİK NO : 23290703994
ADI SOYADI : METİN AKYÜZ
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : HALİME
DOĞUM TARİHİ : 14/09/1973
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
#İlangovtr Basın no ILN02348345