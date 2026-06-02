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T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

03-06-2026 00.00
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T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

08.10.2025

Sayı : 2025/902 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen METİN AKYÜZ'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.10.2025

 

GAİP

T.C. KİMLİK NO : 23290703994

ADI SOYADI : METİN AKYÜZ

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : HALİME

DOĞUM TARİHİ : 14/09/1973

DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR

#İlangovtr Basın no ILN02348345