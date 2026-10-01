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T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02-10-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

12.08.2026

Sayı : 2026/627 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NECİP DANIŞ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.08.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 24049677368

ADI SOYADI : NECİP DANIŞ

BABA ADI : ŞERİF

ANA ADI : ŞÜKRAN

DOĞUM TARİHİ : 15/05/1978

DOĞUM YERİ : KULP

İKAMETGAH ADRESİ : Peyas Mah. Fırat Bulvarı No:33 İç Kapı No:16 Kayapınar / DİYARBAKIR

#İlangovtr Basın no ILN02560468