Resmi ilanlar
T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
12.08.2026
Sayı : 2026/627 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NECİP DANIŞ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.08.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 24049677368
ADI SOYADI : NECİP DANIŞ
BABA ADI : ŞERİF
ANA ADI : ŞÜKRAN
DOĞUM TARİHİ : 15/05/1978
DOĞUM YERİ : KULP
İKAMETGAH ADRESİ : Peyas Mah. Fırat Bulvarı No:33 İç Kapı No:16 Kayapınar / DİYARBAKIR
#İlangovtr Basın no ILN02560468