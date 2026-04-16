Resmi ilanlar
T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
17-04-2026 00.00
İ L A N
09.07.2025
Sayı : 2025/597 Esas
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ALİ TURAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.07.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 28906515466
ADI SOYADI : MEHMET ALİ TURAN
BABA ADI : MEHMET SADIK
ANA ADI : ZEKİYE
DOĞUM TARİHİ : 06/09/1989
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
#İlangovtr Basın no ILN02314340