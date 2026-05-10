İ L A N

 

T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

 

12.01.2026

Sayı: 2025/1126 Esas 

ALİ GEZER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULMENAF GEZER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.01.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO: 22900716928

ADI SOYADI: ABDULMENAF GEZER

BABA ADI: TEVFİK

ANA ADI: ADİLE

DOĞUM TARİHİ: 10/09/1986

DOĞUM YERİ: DİYARBAKIR

#İlangovtr Basın no ILN02465579