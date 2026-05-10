T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
12.01.2026
Sayı: 2025/1126 Esas
ALİ GEZER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULMENAF GEZER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.01.2026
GAİP
TC KİMLİK NO: 22900716928
ADI SOYADI: ABDULMENAF GEZER
BABA ADI: TEVFİK
ANA ADI: ADİLE
DOĞUM TARİHİ: 10/09/1986
DOĞUM YERİ: DİYARBAKIR
