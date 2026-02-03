T.C. DOĞUBAYAZIT 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

MAĞDURLAR: ŞAKİP NASRATİ, UMİT NASRATİ

SUÇ: Yağma

SUÇ TARİHİ: 19/07/2024

SUÇ YERİ: AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ: 12/01/2026

Sanıklar Bilal Tanrıkulu, Mustafa Çete ve Serdar Akkuş'un "Nitelikli Yağma" suçundan 7 yıl 6 ay, suça Sürüklenen Çocuk Brader Koç'un ise 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup hükmün ilanen tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde, mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi suretiyle; Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinâf başvurusunda bulunabileceğine yönelik oy birliği ile verilen karar ilanen tebliğ olunur.