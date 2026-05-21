T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Davacılar tarafından davalı BULUT KASAP ve diğerleri aleyhine açılan Tazminata ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

HÜKÜM: 1-Davacının Maddi Tazminat istemine ilişkin davasının KABULÜ ile, toplam 45.842,05 TL tazminattan 37.842,05 TL'lik kısmın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı Işık Sigorta A.Ş'den alınarak davacıya VERİLMESİNE, 8.036,81 TL'lik kısmının ise davalılar Necati Kasap ve Hayati Kasap'dan 13/06/2012 Tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile, Davalı HDI Sigorta A.Ş'den ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara VERİLMESİNE, şeklinde 26/09/2024 tarihinde karar verilmiştir.

DAHİLİ DAVALI BULUT KASAP'a gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Gerekçeli Karar Tebliği için ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde temyiz etmesi, aksi takdirde Gerekçeli Kararı kabul etmiş sayılacağı ilan olunur.