T.C. DÜZCE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN 

Davacı NURTEN MISIR tarafından Davalı AYHAN MISIR 353*****832 T.C. Kimlik Numaralı 11/03/1967 Düzce doğumlu adresi meçhul aleyhine 31/05/2022 tarihinde TMK 166/1 maddesine dayalı olarak tarafların boşanmalarını, 1.000,00 TL tedbir-yoksulluk nafakası ile yoksulluk nafakasının ÜFE oranında arttırılmasını, müvekkili lehine 150.000,00'er TL maddi/manevi tazminata hükmedilmesini ve davalıdan dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tahsiline ve davacıya verilmesini talep ile dava etmiştir. Bu ilanın tebliğinden itibaren 6100 sayılı HMK'nın 121,122,126, 128,129, 129,131 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize ibraz etmeniz gerektiği hususu ve Davalının HMK 139. Maddesi uyarınca 14/07/2026 günü saat 10:50'de ön inceleme duruşması için mahkememizde hazır bulunması, HMK 147, 140/5 maddeleri gereğince "Tensip zaptı, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma tarihini bildirir ara kararın Davalı AYHAN MISIR'a iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.