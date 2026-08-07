T.C. DÜZCE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI
İ L A N
T.C. DÜZCE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI: 2024/40 Ort. Gid. Satış
HİSSEDAR ; MEHMET TÜRKER , TC: 41909139286
Fahrettin ve Durdane oğlu, 1950 do.lu, Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/873 Esas sayılı dosyasından verilen satış kararı gereğince;
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, ÇEVRİK Mahalle/Köy, 248 Ada, 11 Parsel, Tapu kaydında dükkan olup,
Adresi : Çevrik Mahallesi Cumayeri
Yüzölçümü : 5.118,64 m2
İmar Durumu :, İnşaat tarzı 08/07/2024 tarihinde gönderilen plan örneğine göre ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullarına sahip, konut alanına imarlı
Kıymeti : 19.755.030,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:08
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, ÇEVRİK Mahalle/Köy, Bağlıkaltı Mevkii, 248 Ada, 28 Parsel,
Adresi : Çevrik Mahallesi Cumayeri
Yüzölçümü : 11.784,61 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 26.276.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:08
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, MEHMET AKİF Mahalle, Bağaltı Mevkii, 510 Ada, 51 Parsel, Adresi : Çevrik Mahallesi Cumayeri
Yüzölçümü : 11.649,09 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 29.122.725,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 12:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 12:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 12:08
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, MEHMET AKİF Mahalle, Bağaltı Mevkii, 510 Ada, 58 Parsel,
Adresi : Çevrik Mahallesi Cumayeri Cumayeri / DÜZCE
Yüzölçümü : 34.421,69 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kaldığı ve konut alanına tahsisli ayrık nizam üç kat yapılaşma koşullarınasahip, TAKS: 0,45 kaksb: 1,35 olarak yapılaşma hükümleri belirtilmiştir.
Kıymeti : 75.727.718,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 13:40
Satış günü verildiği ; mirasçı35485541410 TC kimlik numaralı MEHMET TÜRKER 'esatış ilanının tebliğ edilemediği, bu nedenle de hissedarailanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,adı geçen hissedarasatış ilanının ve satış tarihinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/05/2026