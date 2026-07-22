T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar AYŞE YAVUZ, CEMAL YAVUZ, CEMİL YAVUZ, HATİCE YAVUZ, RUHET YAVUZ ile Davalılar AŞKIM YILMAZ, BAYRAM SEZGİN, BİLLUR ÇALIK, DURKADIN AKIN, EMİNE ÇALOVA, EMİNE ENGİN, GÜLNUR AKSAR, HAVA ŞEN, MAHİNUR BEDİR, MURAT BEDİR, MURAT YILMAZ, MUZAFFER AKSAR, NECMETTİN BEDİR, NURCAN YILMAZ, NURTEN YILMAZ, SERDAR BEDİR, ŞERİFE ÇILMAN, ZAFER GÜCİN, ZEHRA SEZGİN, ZEKİ AKSAR arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu Düzce ili, Merkez ilçesi, Dağdibi mahallesi, 117 ada 13 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesinin talep edildiği, davalı 44608236812 T.C. kimlik numaralı GÜLNUR AKSAR'a dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, bu nedenle de davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davalıya duruşma günü olan 17/11/2026 günü saat:09:45'te Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.