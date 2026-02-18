T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13621 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :Düzce İli Merkez İlçesi İslahiye Köyü Çayırlık Mevkii 113 Ada 4 Parsel sayılı, 8.873,99 m² yüzölüçümlü, tarla vasıflı taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

İmar Durumu: İmar planın bulunmadığı, köy yerleşik alanı dışında kaldığı belirtilmiştir

Kıymeti : 13.103.827,02 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: *Tarım İl Müdürlüğü 11/08/2020 tarih ve 19775 yevmiye numaralı " 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14. Maddesi gereği "Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır" şerhi

*Düzce Kadastro Mahkemesi 14/03/2024 tarih ve 12740 yevmiye numaralı şerhi gereği mahkemenin 2022/56 Esas ve 22/01/2026 tarihli "mahkememizin iş bu dava dosyası üzerinden söz konusu taşınmaz üzerine kanun gereğince davalıdır şerhi konulmuş olup söz konusu pay temliki işlemine bir engel oluşturmadığı ve fakat mahkememizde devam eden davanın sınır yüz ölçümüne yönelik bir dava olduğu, davanın neticesinde payı satın alacak olanın kişinin menfaatinin etkilenmesinin muhtemel olduğu, bu hususun payı satın alacak ilgiliye bildirilmesi" yazısı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.