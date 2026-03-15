T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
2025/448 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/448 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İli Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi Köyiçi Mevkii 465 Ada 4 Parsel sayılı 2.359,85 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 45/2359 arsa paylı "Mesken" nitelikli B Blok 1. Kat 8 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Onaylı mimari projesine göre mesken niteliğinde, mutfak+balkon+banyo+wc+salon+yatak odası+yatak odası+yatak odası+ antre hacimlerinden oluşmaktadır. Projesine göre net 104,15 m2 ~brüt 116,00 m2 alana sahiptir.
İmar Durumu :Çevrik Mahallesi 465 ada 4 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut+Ticaret imarlıdır.
Kıymeti : 2.320.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:11
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İli Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi Köyiçi Mevkii 465 Ada 4 Parsel sayılı 2.359,85 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 47/2359 arsa paylı "Mesken" nitelikli B Blok 2. Kat 9 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Onaylı mimari projesine göre mesken niteliğinde, mutfak+balkon+banyo+wc+salon+yatak odası+yatak odası+yatak odası+ antre hacimlerinden oluşmaktadır. Projesine göre net 107,54 m2 ~brüt 119,00 m2 alana sahiptir.
İmar Durumu : Çevrik Mahallesi 465 ada 4 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut+Ticaret imarlıdır.
Kıymeti : 2.380.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:12
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:12
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:12
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:12
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İli Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi Köyiçi Mevkii 465 Ada 4 Parsel sayılı 2.359,85 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 107/2359 arsa paylı "Dubleks Mesken" nitelikli B Blok 3. Kat 15 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.onaylı mimari projesine göre dubleks mesken niteliğinde, mutfak+balkon+banyo+wc+salon+yatak odası+yatak odası+yatak odası+ antre+ antre+ alt kata inen merdiven hacimlerinden oluşmaktadır. Projesine göre net 245,27 m2 ~brüt 270,00 m2 alana sahiptir. Teras alanı 85,26 m² dir.
İmar Durumu :Çevrik Mahallesi 465 ada 4 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut+Ticaret imarlıdır.
Kıymeti : 4.547.400,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:14
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:14
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:14
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:14
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.