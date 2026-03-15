T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/448 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi Köyiçi Mevkii 465 Ada 4 Parsel sayılı 2.359,85 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 45/2359 arsa paylı "Mesken" nitelikli B Blok 1. Kat 8 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Onaylı mimari projesine göre mesken niteliğinde, mutfak+balkon+banyo+wc+salon+yatak odası+yatak odası+yatak odası+ antre hacimlerinden oluşmaktadır. Projesine göre net 104,15 m2 ~brüt 116,00 m2 alana sahiptir.

İmar Durumu :Çevrik Mahallesi 465 ada 4 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut+Ticaret imarlıdır.

Kıymeti : 2.320.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi Köyiçi Mevkii 465 Ada 4 Parsel sayılı 2.359,85 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 47/2359 arsa paylı "Mesken" nitelikli B Blok 2. Kat 9 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Onaylı mimari projesine göre mesken niteliğinde, mutfak+balkon+banyo+wc+salon+yatak odası+yatak odası+yatak odası+ antre hacimlerinden oluşmaktadır. Projesine göre net 107,54 m2 ~brüt 119,00 m2 alana sahiptir.

İmar Durumu : Çevrik Mahallesi 465 ada 4 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut+Ticaret imarlıdır.

Kıymeti : 2.380.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:12

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi Köyiçi Mevkii 465 Ada 4 Parsel sayılı 2.359,85 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 107/2359 arsa paylı "Dubleks Mesken" nitelikli B Blok 3. Kat 15 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.onaylı mimari projesine göre dubleks mesken niteliğinde, mutfak+balkon+banyo+wc+salon+yatak odası+yatak odası+yatak odası+ antre+ antre+ alt kata inen merdiven hacimlerinden oluşmaktadır. Projesine göre net 245,27 m2 ~brüt 270,00 m2 alana sahiptir. Teras alanı 85,26 m² dir.

İmar Durumu :Çevrik Mahallesi 465 ada 4 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut+Ticaret imarlıdır.

Kıymeti : 4.547.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.