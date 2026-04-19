T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/880 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli, Merkez İlçesi, Arapçiftliği Mahallesi Melenkırı Mevkii 692 parsel numaralı 711,81 m² yüz ölçümlü ''Arsa'' nitelikli taşınmazın tam hissesi satılacaktır. Yapı-iskan faaliyetleri açısından konut tercihli yoğunluk arz eden lokasyonda olduğu görülmüştür. Belediye hizmetleri, ulaşım ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Doğalgaz altyapı hattı bulunmaktadır. Taşınmazın doğusu yol, diğer cepheleri komşu parsel cephelidir. Parsel düz bir arazi yapısına ve yaklaşık dikdörtgen geometriye sahiptir. Parselin üzerinde yaklaşık 15-20 yaşlarında 3 adet elma ağacı, yaklaşık 20-25 yaşlarında 2 adet dut ağacı, yaklaşık 20-25 yaşlarında 1 adet ıhlamur ağacı, 1 adet erik ağacı ve parselin güney cephesinde peyzaj amaçlı yaklaşık 4-5 m boylarında leylandi ağaçları vardır. Yaklaşık 60,00 m2 taban alanına sahip, yığma tarzda inşaa edilmiş, yaklaşık 20-25 yıllık tek katlı konut yapısıdır. Dış cephesi sıvalı boyalıdır. Çatısı ahşap çatı üzeri sac kaplıdır. Parselin çevresi beton direkli kafes tel çit ile çevrilidir. Çift kanatlı demir doğrama kapısı vardır. Parsel girişinden eve kadar olan araç girişine uygun parke taşı kaplama vardır. Ön bahçe ve peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

İmar Durumu : Düzce Belediyesinin yazısına ve ekindeki imar durum planına göre, konut alanında kalmaktadır. Taks 0.30 Kaks 0.65 dir. Taşınmazın doğusu yol, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir.

Kıymeti : 6.695.480,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.