T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1698 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Burhaniye Mahallesi 82 Ada 5 Parsel sayılı 385,71 m² yüz ölçümlü "3 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" nitelikli ana taşınmazdaki 62/386 arsa paylı "Dubleks Mesken" nitelikli 2. Kat 7 Nolu bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı tam hissesi satılacak olup bilirkişi raporuna göre; Yapı-iskan faaliyetleri açısından konut+ticaret tercihli yoğunluk arz eden lokasyonda olduğu görülmüştür. Belediye hizmetleri, ulaşım ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Dairelerin ısıtması bireysel doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır. Binada asansör yoktur. Merdivenleri mermer kaplama, korkulukları paslanmaz alüminyum doğramadır. Ana Taşınmazın 2. katında kuzey cepheli 5+1 dubleks dairedir. Daire girişi 2.kattan yapılmaktadır. Mevcut durumda çatı katından da daire girişi bulunmaktadır. Keşif sırasında daire içerisine girilememiştir. Dairenin giriş kapıları çelik kapı, pencereleri ısıcamlı pvc doğramadır. Dairenin ısıtması ve sıcak su temini bireysel doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır. Mimari projesine göre, dubleks dairenin alt katı mutfak, oda, balkon ve kat merdiveni hacimlerinden, üst katı ise 4 oda, salon, banyo tuvalet ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Net kullanım alanı 149,00 m2 brüt alanı ise yaklaşık 200,00 m2 dir.

Arsa Payı : 62/386

İmar Durumu :Blok nizam 4 kat ticaret+konut alanı imarlıdır. Taks 0,60 Kaks 2,40 dır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: "Aile Konutudur." şerhi vardır. Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 14:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 14:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.