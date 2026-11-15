T.C. DÜZCE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, METEK Mahalle/Köy, 2536 Ada, 4 Parsel,

Adresi : Düzce İli Metek Mahallesi 2536 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 650,57 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam, 3 Kat, Konut Alanı, Taks:0.40, Kaks: 1.30 şeklinde yapılaşma hükümlerinin belirlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 6.233.802,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:30

Hissedar Musa Güzel, Davut ve Nuriye'den olma 1974 d.lu

Memurluğumuzda satış işlemleri devam eden aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz hissedarlardan Musa Güzel'e satış ilanının tebliğ edilemediği, bu nedenle de hissedara ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen hissedara satış ilanının ve satış tarihinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/10/2026