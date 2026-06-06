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T.C. EDİRNE 1. AİLE MAHKEMESİNDE
İ L A N
T.C. EDİRNE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2020/983 Esas
DAVALI : TINATIN UZUMKOPARAN
Davacı ERGUN ÜZÜMKOPARAN ile Davalı TINATIN UZUMKOPARAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında; 29/09/2026 günü saat 11:00'de davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz taktirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edilemeyeceği hususu davalı TINATIN UZUMKOPARAN'a ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02482432