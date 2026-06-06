T.C. EDİRNE 1. AİLE MAHKEMESİNDE

Davacı ERGUN ÜZÜMKOPARAN ile Davalı TINATIN UZUMKOPARAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında; 29/09/2026 günü saat 11:00'de davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz taktirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edilemeyeceği hususu davalı TINATIN UZUMKOPARAN'a ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.