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T.C. EDİRNE 1. AİLE MAHKEMESİNDE

07-06-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. EDİRNE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

ESAS NO : 2020/983 Esas

DAVALI : TINATIN UZUMKOPARAN

 Davacı ERGUN ÜZÜMKOPARAN ile  Davalı TINATIN UZUMKOPARAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında; 29/09/2026 günü saat 11:00'de davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz taktirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edilemeyeceği hususu davalı TINATIN UZUMKOPARAN'a ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02482432