T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/03/2022 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince açılan kamu davasında zamanaşımı nedeniyle kamu davasının CMK'nın 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine karar verilen Piyotır ve Nina oğlu, 28/06/1964 doğumlu, Ukrayna ülkesi vatandaşı IHOR KHOLODIUK tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilince sunulan temyiz dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, YARGITAY yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.19.11.2025