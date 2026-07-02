T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/03/2025 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 4100 TL ADLİ PARA, 5 AY 12 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Romanya ülkesi vatandaşları Doyina ve Marin kızı, 02/02/1964 doğumlu, Adrıana DIMA ve Gheoreghe ve Petruta kızı, 27/03/1966 doğumlu, VALENTINA NUTU tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve kesinleşme şerhi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 30.06.2026