T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/06/2026 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 750 TL ADLİ PARA, tecilli 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Pitro ve Antonia kızı, 21/05/1980 doğumlu, OLHA PATSIORKEVYCH, Vladimir ve Halina kızı, 11/01/1985 doğumlu NATALIIA SINIELNIKOVA, Victor ve Maria kızı, 10/11/1967 doğumlu SVITLANA OHORODNICHUK tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 13.10.2026