T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalılar Aynur VARDAR, AYŞE GÜLDAL VARDAR, Emine Hilal VARDAR ve Mehmet Erdal VARDAR vs.adına kayıtlı Edirne İli, Merkez ilçesi Karaağaç Mahallesinde bulunan 927 ada 36 parsel sayılı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 412,25 m²'lik kısmının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 31.718,75-TL tespit edilmiş, aynı Madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında Anlaşmaya Varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi Gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 02/03/2026 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.10/03/2026