T.C. EDİRNE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

MAHKEMESİ : Edirne 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/03/2024 tarih ve 2024/7 Tereke Esas- 2024/4 Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.

MİRAS BIRAKAN : Emine ODABAŞI-(27832759968), Atatürk Mah. Şehit Nevzat Çankaya Sk.No:2C,

İç Kapı No:10, MERKEZ/EDİRNE

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile başlamıştır.

İİK.'nun 166.maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.