T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

EDİRNE ili, MERKEZ ilçesi, ELÇİLİ mah/köy 32 Cilt, 54 Aile sıra no 11 sırada nüfusa kayıtlı 15/04/1948 doğumlu 26/01/2021 tarihinde vefat eden müteveffa MUSTAFA CESUR'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nın 612 inci maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi gerektiğinden,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. maddesi uyarınca ilan olunur.