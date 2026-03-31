T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/12/2025 tarihli ilamı ile TCK 105/1-1. cümle maddesi gereğince hakkına verilen cezaya ilişkin HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olan Hasan ve Niyal oğlu, 29/03/1983 Antakya doğumlu EMRE KOCAKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.30/03/2026