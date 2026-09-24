T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Esas: 2026/366 E., 367 E., 368 E., 369 E., 370 E., 371 E., 372 E.,
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların m²'leri belirtilen kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının tahmini bedelleri kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazların varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 11/09/2026 ve 14/09/2026 tarihleri arasında mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.
|Sıra No
|Esas
|İl
|İlçe
|Mah.,/Köy
|Ada
|Parsel
|Malik
Ad/Soyad
|Kamulaştırılacak
Alan/m²
|1
|2026/366
|Edirne
|Merkez
|Barutluk
|1355
|129
|Bedriye EKİNKIRAN vd malikler
|5.092,68 m²
|2
|2026/367
|Edirne
|Merkez
|Şükrüpaşa
|1386
|17
|Furkan GÜNAYDIN
|116,50m²
|3
|2026/368
|Edirne
|Merkez
|Barutluk
|1350
|53
|Fedayi İBROŞKA
|275,17 m²
|4
|2026/369
|Edirne
|Merkez
|Şükrüpaşa
|1352
1352
|25
26
|Enver ŞAHİN
İsmail ŞAHİN
Pakize ŞAHİN
|1352/25 164,78 m²
1352/26 274,42m2
|5
|2026/370
|Edirne
|Merkez
|Barutluk
|1356
|63
|Ahmet TAŞÇIOĞLU
Mehmet TAŞÇIOĞLU
|843,90 m²
|6
|2026/371
|Edirne
|Merkez
|Barutluk
|1355
|131
|Hasan ÖZAYDIN
|579,83 m²
|7
|2026/372
|Edirne
|Merkez
|Barutluk
|1353
1353 1350
1350
1350
|5
6
24
51
60
|Sadettin GICI
|1353 Ada 5- 4.908,73 m²
1353 Ada 6-1.550,93 m2
1350 Ada 24- 2.112,00 m2
1350 Ada 51 -4.160,51 m2
1350 Ada 60-2.645,98 m2