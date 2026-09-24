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T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25-09-2026 00.00
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T.C. EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

Esas: 2026/366 E., 367 E., 368 E., 369 E., 370 E., 371 E., 372 E.,

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

 

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların m²'leri belirtilen kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının tahmini bedelleri kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazların varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 11/09/2026 ve 14/09/2026 tarihleri arasında mahkememizde dava açılmıştır.

 

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.
 

Sıra NoEsasİlİlçeMah.,/KöyAdaParselMalik
Ad/Soyad		Kamulaştırılacak
Alan/m²
12026/366EdirneMerkezBarutluk1355129Bedriye EKİNKIRAN vd malikler5.092,68 m²
22026/367EdirneMerkezŞükrüpaşa138617Furkan GÜNAYDIN116,50m²
32026/368EdirneMerkezBarutluk135053Fedayi İBROŞKA275,17 m²
42026/369EdirneMerkezŞükrüpaşa1352
1352		25
26		Enver ŞAHİN
İsmail ŞAHİN
Pakize ŞAHİN		1352/25 164,78 m²
1352/26 274,42m2
52026/370EdirneMerkezBarutluk135663Ahmet TAŞÇIOĞLU
Mehmet TAŞÇIOĞLU		843,90 m²
62026/371EdirneMerkezBarutluk1355131Hasan ÖZAYDIN579,83 m²
72026/372EdirneMerkezBarutluk1353
1353 1350
1350
1350		5
6
24
51
60		Sadettin GICI1353 Ada 5- 4.908,73 m²
1353 Ada 6-1.550,93 m2
1350 Ada 24- 2.112,00 m2
1350 Ada 51 -4.160,51 m2
1350 Ada 60-2.645,98 m2
#İlangovtr Basın no ILN02555126