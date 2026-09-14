T.C. EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dava konusu Edirne İli, Merkez İlçesi, Çavuşbey Mah., 213 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın tapuda "Hasan kızı Zehra" adına kayıtlı olduğundan ve bu malikin kim olduğu bilinmediğinden, Edirne 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/05/2016 Tarih, 2015/1076 Esas 2016/478 Karar sayılı kararı ile TMK 427.maddesi ve 3561 Sayılı Yasa hükümleri gereğince söz konusu taşınmazın idaresi için Edirne Defterdarı Yönetim Kayyımı olarak atanmış olup, söz konusu mahkeme kararı gereğince taşınmazın kayyım marifetiyle 10 yıllık idare süresi sona erdiğinden bahisle, Edirne İli, Merkez İlçesi, Çavuşbey Mah., 213 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın sahibi olan "Hasan kızı Zehra" gaipliğine ve söz konusu taşınmazdaki bu kişinin adına kayıtlı taşınmazın iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi istemi ile Mahkememiz 2026/359 Esas sayılı dosyası ile dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN HASAN KIZI ZEHRA'NIN, ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2026/359 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE "HASAN KIZI ZEHRA"NIN GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇAVUŞBEY MAH., 213 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDAKİ HASAN KIZI ZEHRA'YA AİT HİSSELERİN İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLECEĞİ, İLAN OLUNUR.