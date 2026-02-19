T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından malikleriyle ayrıntıları aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda esas numaraları yazılı davalar açılmıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisonu tarafından tahmini bedeli,
|SIRA NO
|MAHKEME
|DOSYA NO
|MAH.KÖY
|HATTIN İSMİ
|ADA
|PARSEL
|DAVACI
|DAVALI
|Kamulaştırma
Alanı
(m²)
|İrtifak Hakkı
(m²)
|Toplam
Kamulaştırma
Bedeli
(-TL)
|1
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/588
|ŞÜKRÜPAŞA
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|1603
|2
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|METİN FİLİZ
|5,49
|2697,52
|₺204.147,96
|2
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/589
|ŞÜKRÜPAŞA
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|1606
|1
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|FIRAT YILDIRIM
|0
|1547,63
|₺116.178,65
|3
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/590
|MUSABEYLİ
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|127
|35
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|CAHİDE VAROL
|0
|1165,28
|₺87.476,11
|4
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/591
|MUSABEYLİ
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|127
|36
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|MUZAFFER UZUN
|19,18
|1443,77
|₺114.141,28
|5
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/592
|MUSABEYLİ
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|128
|21
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|ENBİYE DEDEKÖY, FAİKA YOLDURAK, FETHİYE ASLAN, GÜLSER KIZILÇELİK, KERİME ATILAN, MÜMİN DEDEKÖY, NUKİYE KADIKÖY, RAMAZAN DEDEKÖY, RECEP DEDEKÖY, SELİME CAN, ÜMİT DEDEKÖY
|45,12
|18,72
|₺14.355,55
|6
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/593
|MUSABEYLİ
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|131
|16
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|ENDER KARAKUŞ, ENGİN KARAKUŞ , SUZANA KARAKUŞ
|0
|43,14
|₺2.849,85
|7
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/594
|MUSABEYLİ
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|132
|13
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|GÜLAY ÇAKMAN EROĞLU
|19,18
|765,66
|₺55.648,04
|8
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/596
|KÖŞEN
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|183
|27
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|İBRAHİM MURTULUS
|11,93
|353,36
|₺26.495,55
|9
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/597
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|232
|3
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|AYFER CUMERT, AYSUN YAVUZ
|19,18
|2489,73
|₺169.540,97
|10
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/598
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|231
|9
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|HAMDİ KENDÜZ
|0
|892,16
|₺58.936,54
|11
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/599
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|233
|5
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|ABDURRAHMAN ERSİN
|49,42
|2269,05
|₺162.953,42
|12
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/600
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|292
|1
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|MEHMET EMİN KILIÇ
|0
|612,45
|₺45.975,86
|13
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/601
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|292
|18
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|NURETTİN ŞİRİN
|0
|364,67
|₺27.375,32
|14
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/602
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|291
|41
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|SEVİL NURİOĞLU
|15,79
|1003,41
|₺80.066,08
|15
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/603
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|291
|39
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|SEVİL NURİOĞLU
|4,71
|426,42
|₺33.425,11
|16
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/604
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|290
|27
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|CEVAT MERİÇ
|0
|554,34
|₺41.613,61
|17
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/605
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|290
|28
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|CEVAT MERİÇ
|0
|660,09
|₺49.552,13
|18
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/606
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|290
|29
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|CEVAT MERİÇ
|19,18
|527,3
|₺45.343,03
|19
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/607
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|286
|17
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|İSMAİL BECENEN
|0
|548,16
|₺41.149,69
|20
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/608
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|286
|12
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|HAKAN GİYİK, HAYRİ AKÇIN, SERKAN GİYİK, ŞEFİKA ENGİNCAN ,
|0
|561,59
|₺42.157,86
|21
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/609
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|284
|16
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|HAKAN CENGİZ, KADRİYE ÖZCAN
|20,5
|2240,6
|₺174.354,68
|22
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/610
|SAZLIDERE
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|0
|898
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|REŞAT YENİ, TAMER YENİ, YASEMİN YILDIRIM
|0
|694,08
|₺52.103,72
|23
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/611
|İSKENDER
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|285
|19
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|TUBA HATİPOĞULLARI SUDAGEZER
|19,07
|819,52
|₺67.246,59
|24
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/612
|SAZLIDERE
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|0
|1221
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|MEHMET BESLİ
|19,18
|1399,62
|₺110.827,00
|25
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/613
|SAZLIDERE
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|0
|1228
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|FATMA TAŞKIN, MEHMET TAŞKIN, MEHTAP ZABUN, MELTEM TAŞKIN, METİN TAŞKIN
|0
|13,07
|₺981,15
|26
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/614
|SAZLIDERE
|EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI
|0
|1296
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|AHMET ŞORA, HALİM ŞORA,MEHMET ŞORA
|25,69
|2177,04
|₺171.141,74
|27
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/621
|ÇÖMLEKKÖY
|60 DM - AVARIZ - SU AKACAĞI VE YOLÜSTÜ - HATİPKÖY BRANŞMANLARI ENH
|174
|5
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|FERUDUN ERTÜRK
|0
|413,59
|₺25.876,26
|28
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/622
|ABALAR
|ABALAR İRTİBAT ENH
|0
|3504
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|MEHMET YURDAKUL
|33,72
|1336,12
|₺68.342,66
|29
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2025/623
|ABALAR
|ABALAR İRTİBAT ENH
|0
|786
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|ENDER ÇETİNKAYA-İSMET ÇETİNKAYA-
ŞERİF ÇETİNKAYA-FİKRET ÇETİNKAYA-HİLAL DERİNGÖL-ELİF ÇETİNKAYA
|5,29
|925,77
|₺43.994,37
|30
|EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2026/17
|YOLÜSTÜ
|60 DM - AVARIZ - SU AKACAĞI VE YOLÜSTÜ - HATİPKÖY BRANŞMANLARI ENH
|128
|11
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
|ÖNDER BÜBER
|0
|1564,35
|₺49.282,50
olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10. maddesinin 4. fıkrası gereğince ilan olunur.