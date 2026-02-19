Resmi İlanlar

20-02-2026 00.00

T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından malikleriyle ayrıntıları aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda esas numaraları yazılı davalar açılmıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisonu tarafından tahmini bedeli,

SIRA NOMAHKEMEDOSYA NOMAH.KÖYHATTIN İSMİADAPARSELDAVACIDAVALIKamulaştırma
Alanı
(m²)		İrtifak Hakkı
(m²)		Toplam
Kamulaştırma
Bedeli
(-TL)
1EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/588ŞÜKRÜPAŞAEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI16032TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.METİN FİLİZ5,492697,52₺204.147,96
2EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/589ŞÜKRÜPAŞAEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI16061TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.FIRAT YILDIRIM01547,63₺116.178,65
3EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/590MUSABEYLİEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI12735TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.CAHİDE VAROL01165,28₺87.476,11
4EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/591MUSABEYLİEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI12736TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.MUZAFFER UZUN19,181443,77₺114.141,28
5EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/592MUSABEYLİEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI12821TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.ENBİYE DEDEKÖY, FAİKA YOLDURAK, FETHİYE ASLAN, GÜLSER KIZILÇELİK, KERİME ATILAN, MÜMİN DEDEKÖY, NUKİYE KADIKÖY, RAMAZAN DEDEKÖY, RECEP DEDEKÖY, SELİME CAN, ÜMİT DEDEKÖY45,1218,72₺14.355,55
6EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/593MUSABEYLİEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI13116TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.ENDER KARAKUŞ, ENGİN KARAKUŞ , SUZANA KARAKUŞ043,14₺2.849,85
7EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/594MUSABEYLİEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI13213TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.GÜLAY ÇAKMAN EROĞLU19,18765,66₺55.648,04
8EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/596KÖŞENEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI18327TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İBRAHİM MURTULUS11,93353,36₺26.495,55
9EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/597İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI2323TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.AYFER CUMERT, AYSUN YAVUZ19,182489,73₺169.540,97
10EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/598İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI2319TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.HAMDİ KENDÜZ0892,16₺58.936,54
11EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/599İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI2335TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.ABDURRAHMAN ERSİN49,422269,05₺162.953,42
12EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/600İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI2921TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.MEHMET EMİN KILIÇ0612,45₺45.975,86
13EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/601İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI29218TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.NURETTİN ŞİRİN0364,67₺27.375,32
14EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/602İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI29141TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.SEVİL NURİOĞLU15,791003,41₺80.066,08
15EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/603İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI29139TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.SEVİL NURİOĞLU4,71426,42₺33.425,11
16EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/604İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI29027TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.CEVAT MERİÇ0554,34₺41.613,61
17EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/605İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI29028TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.CEVAT MERİÇ0660,09₺49.552,13
18EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/606İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI29029TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.CEVAT MERİÇ19,18527,3₺45.343,03
19EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/607İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI28617TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İSMAİL BECENEN0548,16₺41.149,69
20EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/608İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI28612TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.HAKAN GİYİK, HAYRİ AKÇIN, SERKAN GİYİK, ŞEFİKA ENGİNCAN ,0561,59₺42.157,86
21EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/609İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI28416TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.HAKAN CENGİZ, KADRİYE ÖZCAN20,52240,6₺174.354,68
22EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/610SAZLIDEREEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI0898TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.REŞAT YENİ, TAMER YENİ, YASEMİN YILDIRIM0694,08₺52.103,72
23EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/611İSKENDEREDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI28519TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.TUBA HATİPOĞULLARI SUDAGEZER19,07819,52₺67.246,59
24EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/612SAZLIDEREEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI01221TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.MEHMET BESLİ19,181399,62₺110.827,00
25EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/613SAZLIDEREEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI01228TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.FATMA TAŞKIN, MEHMET TAŞKIN, MEHTAP ZABUN, MELTEM TAŞKIN, METİN TAŞKIN013,07₺981,15
26EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/614SAZLIDEREEDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI01296TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.AHMET ŞORA, HALİM ŞORA,MEHMET ŞORA25,692177,04₺171.141,74
27EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/621ÇÖMLEKKÖY60 DM - AVARIZ - SU AKACAĞI VE YOLÜSTÜ - HATİPKÖY BRANŞMANLARI ENH1745TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.FERUDUN ERTÜRK0413,59₺25.876,26
28EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/622ABALARABALAR İRTİBAT ENH03504TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.MEHMET YURDAKUL33,721336,12₺68.342,66
29EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2025/623ABALARABALAR İRTİBAT ENH0786TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.ENDER ÇETİNKAYA-İSMET ÇETİNKAYA-
ŞERİF ÇETİNKAYA-FİKRET ÇETİNKAYA-HİLAL DERİNGÖL-ELİF ÇETİNKAYA		5,29925,77₺43.994,37
30EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2026/17YOLÜSTÜ60 DM - AVARIZ - SU AKACAĞI VE YOLÜSTÜ - HATİPKÖY BRANŞMANLARI ENH12811TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.ÖNDER BÜBER01564,35₺49.282,50

olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10. maddesinin 4. fıkrası gereğince ilan olunur.

