T.C. EDİRNE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

"Karşılıksız Yararlanma" suçundan mahkememizin 2025/489 Esas; 2026/371 Karar sayılı, 04/06/2026 tarihli ilamı ile neticeten 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Naci ve Neriman'dan olma 29/03/2000- Zeytinburnu doğumlu SAMET BATIHAN KURNAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin HÜKÜM ÖZETİNİN İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.12.10.2026