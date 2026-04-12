T.C. EĞİRDİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : tarla niteliğinde taşınmaz

Adresi : Boyalı Köyü 237 Ada 19 Parsel Eğirdir / ISPARTA

Yüzölçümü : 14.838,99 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.387.293,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Diğer ( Konusu : Nitelikli Doğal Koruma Alanı) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü VKN:1530390137(SN:8288120)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :tanla niteliğinde taşınmaz

Adresi : Boyalı Köyü 237 Ada 39 Parsel Eğirdir / ISPARTA

Yüzölçümü : 23.444,83 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.846.828,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Diğer ( Konusu : Nitelikli Doğal Koruma Alanı) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü VKN:1530390137(SN:8288120)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:36

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :tarla niteliğinde taşınmaz

Adresi : Boyalı Köyü 243 Ada 2 Parsel Eğirdir / ISPARTA

Yüzölçümü : 14.183,56 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.949.944,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Diğer ( Konusu : Nitelikli Doğal Koruma Alanı) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü VKN:1530390137(SN:8288120)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:36

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :tarla niteliğinde taşınmaz

Adresi : Barla Köyü 421 Parsel 82 Ada Eğirdir / ISPARTA

Yüzölçümü : 8.087,06 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.718.322,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Diğer ( Konusu : Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü VKN:1530390137(SN:8288120)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.