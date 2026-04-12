T.C. EĞİRDİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : tarla niteliğinde taşınmaz
Adresi : Boyalı Köyü 237 Ada 19 Parsel Eğirdir / ISPARTA
Yüzölçümü : 14.838,99 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 10.387.293,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Diğer ( Konusu : Nitelikli Doğal Koruma Alanı) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü VKN:1530390137(SN:8288120)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:47
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :tanla niteliğinde taşınmaz
Adresi : Boyalı Köyü 237 Ada 39 Parsel Eğirdir / ISPARTA
Yüzölçümü : 23.444,83 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.846.828,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Diğer ( Konusu : Nitelikli Doğal Koruma Alanı) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü VKN:1530390137(SN:8288120)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:36
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :tarla niteliğinde taşınmaz
Adresi : Boyalı Köyü 243 Ada 2 Parsel Eğirdir / ISPARTA
Yüzölçümü : 14.183,56 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.949.944,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Diğer ( Konusu : Nitelikli Doğal Koruma Alanı) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü VKN:1530390137(SN:8288120)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:36
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :tarla niteliğinde taşınmaz
Adresi : Barla Köyü 421 Parsel 82 Ada Eğirdir / ISPARTA
Yüzölçümü : 8.087,06 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.718.322,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyan: (Diğer ( Konusu : Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü VKN:1530390137(SN:8288120)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:53
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.