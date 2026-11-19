Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Avlulu iki katlı kargir ev ve müştemilatı

Adresi : Bağlar Mahallesi 86 Ada 31 Parsel Eğirdir / ISPARTA

Yüzölçümü : 1.621 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 9.066.292,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan:3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elma bahçesi

Adresi : Bağlar Mahallesi 89 Ada 56 Parsel Eğirdir / ISPARTA

Yüzölçümü : 4.404 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 2 katlı konut adası içerisinde kalmakta olup KAKS:0.05 yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 5.680.789,92 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan:3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 11:42

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Elma bahçesi

Adresi : Bağlar Mahallesi 90 Ada 4 Parsel Eğirdir / ISPARTA

Yüzölçümü : 4.244 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 2 katlı konut adası içerisinde kalmakta olup KAKS:0.20 yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 4.827.745,52 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan:3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.