T.C. EĞİRDİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. EĞİRDİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Avlulu iki katlı kargir ev ve müştemilatı
Adresi : Bağlar Mahallesi 86 Ada 31 Parsel Eğirdir / ISPARTA
Yüzölçümü : 1.621 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 9.066.292,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyan:3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:42
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:42
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elma bahçesi
Adresi : Bağlar Mahallesi 89 Ada 56 Parsel Eğirdir / ISPARTA
Yüzölçümü : 4.404 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 2 katlı konut adası içerisinde kalmakta olup KAKS:0.05 yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 5.680.789,92 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyan:3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:42
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 11:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 11:42
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Elma bahçesi
Adresi : Bağlar Mahallesi 90 Ada 4 Parsel Eğirdir / ISPARTA
Yüzölçümü : 4.244 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 2 katlı konut adası içerisinde kalmakta olup KAKS:0.20 yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 4.827.745,52 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyan:3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:42
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:42
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.