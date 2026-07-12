T.C. ELAZIĞ 1. AİLE MAHKEMESİ

Davalı: İLTERİŞ DENİZHAN ÜNSALDI - 33838393730 - ÜNİVERSİTE MAH. ŞEN SOKAK GÜL APT NO:3 KAT:4 Merkez/ ELAZIĞ

Davacı, ELİF ÜNSALDI tarafından Davalı , İLTERİŞ DENİZHAN ÜNSALDI' ya karşı Boşanma (Çekişmeli) davası açıldığı, Davalı , İLTERİŞ DENİZHAN ÜNSALDI gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olup tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş, (Ga*** ve Ne**** oğlu, 05/0*/19** d.lu, 338******30 TC ) İLTERİŞ DENİZHAN ÜNSALDI'ın adresi meçhul olduğundan, Açık adresi tespit edilemeyen davalı İLTERİŞ DENİZHAN ÜNSALDI aleyhine açılan boşanma davasına karşı;

"10/09/2026 günü ve 14:50 saatinde duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/07/2026