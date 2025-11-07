T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ

Davacılar, İKRA MELEK ÇİÇEK, SİNEM ÇİÇEK tarafından Davalı, ABDULKADİR ÇİÇEK'e Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasında yapılan yargılama sonucunda;

"Davanın KABULÜ İLE;

1-Davacı kadın lehine Elazığ 2. Aile Mahkemesi'nin 2019/352 esas, 2021/429 Karar sayılı ilamı ile hükmedilen aylık 500,00 TL yoksulluk nafakasının dava tarihi olan 10/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 2.000,00-TL arttırılarak aylık 2.500,00 TL'ye yükseltilmesine, bu nafakanın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Müşterek çocuk yararına Elazığ 2. Aile Mahkemesi'nin 2019/352 esas, 2021/429 Karar sayılı ilamı ile takdir edilen aylık 250,00-TL iştirak nafakasının 10/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 2.250,00-TL arttırılarak aylık 2.500,00 TL'ye yükseltilmesine, bu nafakanın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Dair, davacı asil ve vekilinin yüzüne karşı, çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası bakımından ve davacı kadın lehine yoksulluk nafakasında kabul edilen miktar bakımından kesin, yoksulluk nafakasında reddedilen miktar bakımından gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.