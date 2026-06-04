T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , FATMA SAYAN ile Davalı , ALİ SAYAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, İcadiye Köyü/mah. Cilt;21, hane; 140, BSN:12'de nüfusa kayıtlı, Ha*** ve Az*** kızı, 2*/0*/19** doğumlu, 324****614 T.C Kimlik no lu davacı FATMA SAYAN(SAYAN) ile aynı hanede BSN:3'de nüfusa kayıtlı Ha**** ve Şü**** oğlu, 10/12/19** doğumlu, 325****726 T.C Kimlik no lu davalı ALİ SAYAN'ın TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı 6100 sayılı HMK'nun 345. Maddesi gereğince kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere yargılama sonunda karar verildi.

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.